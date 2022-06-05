Лідер німецьких лівих у Бундестазі висловився про допомогу Україні.

Уряд Німеччини закликали не давати Україні важке озброєння.

Таку пропозицію зробив лідер фракції Лівої партії в Бундестазі Дітмар Барч, повідомляє Welt.

"Я категорично проти, щоб Німеччина експортувала в Україну більше важкої зброї", – сказав він.

"Я переконаний, що військового рішення не буде", – заявив він і додав, що "зрештою Росія має сісти за стіл переговорів".

Як пише видання, Барч також задавався питанням, "що це означає, коли кажуть, що Україна має виграти війну".

Барч - німецький" лівий", служив в армії НДР, закликав до скасування санкцій проти РФ.

Допомога Україні:

1 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги увійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

Також 1 червня з'явилася інформація про те, що Німеччина має намір поставити Україні чотири установки реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) із запасів бундесверу.

Того ж дня, 1 червня, в Німеччині уточнили, що поставка ППО Україні займе місяці.

2 червня Міноборони Британії вже офіційно заявило про передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню M270, здатних вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

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