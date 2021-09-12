У 2014 році росіянин брав активну участь в окупації Криму на чолі угруповання, яке взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту Росії.

В аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, був затриманий громадянин Росії, що брав участь в окупації Криму.

Як повідомляє Радіо Свобода, йдеться про активіста так званої "кримської весни" Олександра Франчетті.

У російському посольстві підтвердили інформацію про затримання учасника окупації українського півострова.

У 2019 році ЗМІ повідомляли, що росіянин Франчетті потрапив у поле зору чеської контррозвідки.

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У 2014 році він брав активну участь в окупації Криму. За кілька днів до початку російської операції з окупації півострова Франчетті створив у Криму угруповання "Північний вітер". Воно налічувало 11 осіб і відповідало за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". "Інформацію про це Франчетті підтвердив в одному зі своїх інтерв'ю на YouTube. Тоді ж він розповів, що угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту Росії", - пише "Радіо Свобода".

Відзначається, що Франчетті з 2000 року постійно проживає в Празі й працює тренером з фітнесу, але він регулярно відвідував Крим.

За даними центру "Миротворець", Франчетті приїхав до Криму навесні 2014 року і вступив у незаконне збройне формування "Оборона Севастополя". Його група розвідників займалася терором проукраїнського населення міста; Франчетті також нагородили медаллю "За повернення Криму". Використовує псевдонім "Олександр Крамаренко".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Олександр Топчій