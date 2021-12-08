Медведчук не вказав нерухомість та автомобілі на загальну суму понад 73 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірної інформації народним депутатом від "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком на загальну суму понад 73 млн гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

"Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЦерква з баром і секретна кімната Медведчука: журналісти "пройшлися" маєтком кума Путіна (відео)Зокрема, Медведчук не вказав вартість нерухомості у Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв. м. Під час перевірки встановлено, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн гривень.

Також не задекларовано земельну ділянку в АР Крим, право користування якою має дружина Медведчука.

Крім того, НАЗК встановило, що суб’єкт декларування не зазначив вартість чотирьох власних автомобілів: Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень; Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень; Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень; Renault Duster – 500 тис. гривень.

Також у декларації не вказана вартість шести автомобілів, які належать дружині Медведчука.

Матеріали про виявлені ознаки злочину за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генерального прокурора для відповідного реагування.

У НАЗК зазначають, що за недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді: штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень; громадських робіт на строк від 150 до 240 годин; обмеження волі до 2 років.

Також наголошується, що закон, який за недостовірне декларування на значну суму передбачає більш суворе покарання – позбавлення волі на строк до 2 років, прийнятий лише у червні цього року. Тому застосовувати його можна буде лише щодо декларацій за 2021 рік, які посадовці подаватимуть наступного року.

Нагадаємо, що Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 14 січня. Такий запобіжний захід обрали в рамках розслідування справи про державну зраду Медведчука. Підозру у державній зраді депутату оголосили 8 жовтня. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

Прокуратура просила суд взяти його під варту з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

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Автор: Наталія Хаджі