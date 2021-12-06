Запобіжний захід йому було подовжено ще в середині листопада, сторона захисту не подаватиме апеляцію на це рішення.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 14 січня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила адвокат Медведчука Лариса Чередніченко.

Вона розповіла, що запобіжний захід, обраний Медведчуку 12 жовтня, був подовжений Печерським районним судом в середині листопада до 14 січня.

Читайте такожЦерква з баром і секретна кімната Медведчука: журналісти "пройшлися" маєтком кума Путіна (відео)Разом з тим вона додала, що сторона захисту не оскаржуватиме це рішення в Київському апеляційному суді, оскільки не бачить в цьому сенсу, тому що підозрює, що суд всіляко зволікатиме з розглядом апеляційної скарги до часу, коли ухвала про запобіжний захід втратить свою силу, як це фактично сталося з ухвалою від 12 жовтня, яку до сьогодні Київський апеляційний суд так і не розглянув, хоча вона втратила свою чинність ще 19 листопада.

Нагадаємо, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Медведчуку було обрано в рамках розслідування справи про державну зраду Медведчука. Підозру у державній зраді депутату оголосили 8 жовтня. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

Прокуратура просила суд взяти його під варту з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

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Автор: Дмитро Хилюк