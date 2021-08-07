Про смерть державного діяча стало відомо 5 серпня. Його поховали з військовими почестями на Байковому кладовищі.

У Києві сьогодні, 7 серпня, попрощалися з першим головою Служби безпеки України, колишнім прем'єр-міністром Євгеном Марчуком.

Церемонія прощання відбулася в будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, повідомляє "День". Відспівували покійного у колі найближчих вранці у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Прощання киян з Марчуком тривало з 12:00 до 15:00. В останній раз побачитися з державним діячем могли усі охочі.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, поховали екс-прем'єра Марчука з військовими почестями на Байковому кладовищі. На поховання уряд виділив 198 тисяч гривень.

Помер колишній прем'єр-міністр України Марчук

Про смерть 80-річного Євгена Марчука 5 серпня першою сповістила у Facebook його дружина Лариса Івшина.

За даними Служби безпеки, Марчук мав гостру серцево-легеневу недостатність. Її викликала коронавірусна хвороба, яку він переніс.

Автор: Тамара Отовська