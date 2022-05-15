Раніше американський сенатор заблокував термінову допомогу Україні у розмірі $40 млрд. Очікується, що документ ухвалять наступного тижня.

У США зростає кількість конгресменів-республіканців, які виступають проти виділення військової допомоги Україні. Зокрема, згадується останній рекордний пакет на загальну суму близько 40 мільярдів доларів.

Про це пише The Washington Post.

Газета наводить слова конгресвумен Марджорі Грін, яка особисто виступила проти 15 з 16 законопроєктів, пов'язаних із ситуацією в Україні. Політик констатувала, що санкції проти Росії "ні до чого не привели" та закликала американських законодавців піклуватися насамперед про власну країну.

"Дозвольте мені запитати вас. Через всі ці санкції Путін припинив свою війну в Україні? Ні, ані трішечки", – сказала вона в інтерв'ю газеті.

За її словами, американці не можуть знайти на полицях магазинів дитячу суміш при такому дефіциті. В той самий час Конгрес "збирається направити 40 мільярдів доларів в якусь іншу країну".

До слова, у статті зазначається, що республіканці люблять резюмувати свій світогляд у прямолінійних, націоналістичних термінах. Водночас сама Грін, яка не має жодного досвіду в зовнішній політиці, часто використовує високомовні терміни, які не повною мірою відображають наявну геополітичну проблему.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Палата представників США підтримала рекордний пакет допомоги для України. Спочатку мовилося про $33 мільярди, але законодавці вирішили виділити ще $3,4 млрд на військову допомогу й стільки ж на розв'язання гуманітарних питань.

Пізніше стало відомо, що сенатор від консерваторів Ренд Пол одноосібно заблокував законопроєкт про виділення Україні допомоги. Очікується, що документ ухвалять наступного тижня.

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