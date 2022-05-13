У зв'язку з цим рішення переноситься мінімум до наступного тижня.

Сенатор від консерваторів Ренд Пол, який представляє штат Кентукі, одноосібно заблокував законопроект про виділення Україні допомоги майже на 40 мільярдів доларів. Він заявив, що за грошима необхідний нагляд.

Про це пише The Washington Post.

"Я давав присягу Конституції США, а не якій-небудь іншій країні. І якими б благими не були причини, мета мого офісу - національна безпека США. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи при цьому економіку США. Ви не можете викинути всі 40 мільярдів доларів без будь-якого нагляду. Коли у нас був спеціальний генеральний інспектор, якого ми призначили по Афганістану, це не зупинило всі розтрати, але, але принаймні, це змушує злодіїв двічі подумати перед крадіжкою грошей", - заявив політик.

У свою чергу лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл нагадав, що летальна допомога Україні - це не благодійність.

"Цей конфлікт має прямі та серйозні наслідки для національної безпеки", - заявив МакКоннелл.

У зв'язку з цим рішення переноситься мінімум до наступного тижня.

При цьому наголошується, що законопроект про допомогу Україні не буде заблокований або переглянутий, але сенатори Ренд Пол і Джон Кеннеді наполягають на прийнятті поправки, яка забезпечить призначення спеціального генерального інспектора для контролю за витратами, щоб уникнути шахрайства.

У свою чергу лідери більшості та меншості Чак Шумер та Мітч Макконел закликали голосувати за законопроект негайно.

"Я симпатизую Україні; Я бажаю їм удачі і хочу, щоб вони перемогли росіян, видавили їх зі своєї країни. Але ми також повинні бути стурбовані нашою країною і двозначною інфляцією тут, це тільки погіршить ситуацію", - зазначив Пол

Проте поправка статі означає, що законопроект повинен повернутися в Палату представників.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів прийняв закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

9 травня президент США Америки Джо Байден підписав закон про ленд-лізу для України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що закон розрахований на 2022 і 2023 роки і передбачає укладення міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту оборонно-промислового комплексу США.

11 травня Палата представників США підтримала рекордний пакет допомоги для України на загальну суму близько 40 мільярдів доларів.

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