Після переговорів у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави привітав гостю на ґанку палацу.

Відбулося представлення делегацій.

Після переговорів у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.

Візит Меркель в Україну

Читайте такожКличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль" (відео)Як повідомляв УНІАН, 22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибуде до Києва, де відбудеться її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також канцлер зустрінеться з главою українського уряду Денисом Шмигалем.

Автор: Антоніна Доломанжи