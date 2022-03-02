Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни.

У метро Києва, яке використовують як укриття, станом на сьогодні перебувають до 15 тис. осіб.

Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в Facebook.

"Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться поставка їжі та по можливості ліків. Багатьом людям вже нікуди повертатися. Кілька метрів на підлозі та плед - стали їх єдиним будинком. Це тисячі й тисячі людей. Це не перебільшення... зараз у нас ховається до 15 000 киян. Інфраструктура розрахована до 100 000 осіб", - зазначив він.

Брагінський підкреслив, що робиться все можливе для порятунку життя невинного цивільного населення.

"У денний час можлива інфраструктура працює як транспорт. На час комендантської години станції функціонують тільки як укриття. Закликаємо людей брати з собою теплі речі, їжу і підтримувати тих, хто поруч, особливо жінок з маленькими дітьми та літніх людей", - додав він.

Війна проти України: