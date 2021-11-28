Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну.

Північноатлантичний Альянс закликав Росію до деескалації ситуації біля кордонів з Україною.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс і ЄС дуже турбує посилення російської присутності поблизу кордонів України.

"Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості й деескалації. Ми готові захищати всіх союзників. І ми продовжимо надавати Україні політичну і практичну підтримку", - сказав він.

Читайте такожУкраїна не допустить "кривавого сафарі для росіян" на Донбасі - КулебаГенсек зазначив, що на кордоні можна побачити незвичайну концентрацію російських сил.

"Ми бачимо важке озброєння, ми бачимо бронетанкові війська, ми бачимо артилерію, ми бачимо бойові танки, ми бачимо дрони, ми бачимо також системи радіоелектронної боротьби, а потім ми бачимо десятки тисяч боєздатних солдатів. Таким чином, послання Росії полягає в тому, що вони повинні знизити ескалацію, знизити напруженість і бути прозорими. Ми також відправляємо повідомлення в Москву про те, що, якщо вони вирішать застосувати силу, то, звичайно, будуть наслідки", - підкреслив Столтенберг.

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

Автор: Людмила Жерновська