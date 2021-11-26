З такими словами президент звернувся до всіх російськомовних.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в українців в голові немає ідеї нападати на Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 питань президенту України".

Зеленський звернувся російською мовою до всіх російськомовних, щоб відреагувати на неправдиву риторику в інформаційному просторі про те, що українці нібито починають ескалацію.

"Я по-російськи хочу їм сказати, що Україна не нападала ніколи на Росію. Це дуже важливо чути. Так у нас в голові такого немає, у людей", - заявив Зеленський.

"Я хочу сказати, що коли вони говорять "ескалація біля кордонів з Росією", - це погана історія, погана риторика. Тому що, це не кордон, а контактна лінія між Україною та окупованою Україною. Хочу звернути увагу на цю риторику, дуже небезпечну, і росіяни, нехай, звернуть увагу. Це не Росія - контактна лінія, це тимчасово окупована Україна (яка перебуває під контролем незаконних збройних формувань, підтримуваних Росією бойовиків - УНІАН)", - зазначив Зеленський.

Президент сказав, що йому не подобається, коли поширюються неправдиві повідомлення, під які в Росії шукають фундамент для виправдання можливого вторгнення в Україну, оскільки нібито з боку українців починається ескалація.

Читайте також"30 питань президенту України": Зеленський поділився враженнями від прес-марафону (відео)"Це сигнал, якому десь пару тижнів - українці починають ескалацію. Мені ця історія не дуже подобається, тому що вони шукають для себе, так би мовити, фундамент, щоб потім сказати чому... Тому що, історія захисту того чи іншого населення - ми цю історію пройшли", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова стверджувала, що звіти СММ ОБСЄ нібито свідчать про наступальні дії Збройних сил України в районі Гранітного і Старомар'ївки. Вона звинуватила українську владу в нагнітанні напруженості на Донбасі, частина якого окупована російськими військами.

У МЗС України звинуватили РФ у спробі створити інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко