Генсек НАТО пообіцяв, що Україна не залишиться без військової підтримки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг порушив питання захисту України у разі прямої загрози з боку РФ. За його словами, принципи колективної оборони не поширюються на країну, але альянс її підтримує.

Про це Столтенберг заявив під час прес-конференції.

"Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але альянс підтримує цю країну", - заявив генсек.

Читайте також"Вони на нашому боці": Зеленський відповів, які країни підтримають Україну в разі нападу РФПринцип колективної оборони є основою основ договору про утворення НАТО. Він полягає у тому, що напад на державу-члена Альянсу - розцінюється як напад на усю НАТО.

Принцип закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору. Вперше її було введено після терористичного нападу 11 вересня у США.

НАТО декілька разів вдавалася до заходів колективної оборони та має постійні сили на чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону.

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

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Автор: Марта Гичко