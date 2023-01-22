Американський політик вважає, що Вашингтону необхідно підштовхнути союзників до дій

Американські законодавці закликали відправити Києву хоча б один танк Abrams. Політики вважають, що таке рішення створить ефект доміно й змусить інші країни передати Leopard 2.

За словами Голови Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкла Маккола, Вашингтону необхідно підштовхнути союзників до дій, щоб українці уникнули затяжної, кровопролитної війни на виснаження.

"Якщо ми оголосимо, що збираємося дати танки Abrams, хоча б один, це призведе до ... Як я чув, Німеччина чекає, що ми візьмемо на себе ініціативу", - цитувати Маккола видання Politico.

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При цьому він вважає, що якщо США передадуть Україні хоча б один танк, то інші країни наслідуватимуть приклад.

"Навіть якщо ми скажемо, що поставимо танки Abrams, я думаю, цього буде достатньо, щоб Німеччина почала діяти", - підсумував американський чиновник.

Передача танків Україні - що відомо

Ряд країн заявили про готовність передати Україні танки Leopard, на на засіданні "Рамштайн" це питання так і не було вирішено. Річ у тім, що поставки цих бойових машин від тієї ж Польщі повинен узгодити Берлін.

Крім того, Вашингтон досі не прийняв рішення про постачання американських важких танків Abrams.

Водночас українських військових відправлять навчатися роботі з Leopard і британських Challenger 2, що може свідчити про позитивне для України рішення в дльнейшем.

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