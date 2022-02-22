Американський дипломат заявляє, що заяви Путіна про Україну і український народ є обурливими й відірвані від реальності.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зазначає, що схиблені заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про Україну нагадують про найгірших авторитарних правителів у Європі.

Про це йдеться в заяві Квін, яка є в розпорядженні УНІАН.

"Сполучені Штати засуджують нахабну спробу Росії узурпувати суверенну територію України, проголосивши визнання частин Донбасу незалежними державами. Як сказав вчора Державний секретар Блінкен, ця дія є повною відмовою Росії від її зобов‘язань за Мінськими угодами і прямо суперечить заявам Росії про її відданість дипломатії", - заявила Квін.

"Ми всі чули вчора промову президента Путіна. Його обурливі заяви про Україну та український народ були відірвані від реальності, показуючи схиблене бачення, яке нагадує не глобального лідера, а найгірших авторитарних правителів у Європі. Україну заснував український народ, який пишається багатою та унікальною культурою, і з нею можна знайомитись у музеї, що за нашою спиною, і вона лише зростала і міцніла з того часу, як Україна скинула ярмо радянських репресій", - наголосила Квін.

У зв'язку з цим дипломат заявила, що "українці відбивали численні спроби президента Путіна підірвати їхній прогрес як сучасної західної демократії". "Вони вистояли раніше, вистоять і зараз", - переконана Квін.

При цьому вона запевнила, що останнє порушення міжнародного права і норм, яке вчинив Путін, зіткнеться із рішучою реакцією Сполучених Штатів.

"Вчора президент Байден підписав виконавчий наказ, яким громадянам США забороняються займатися будь-якими новими інвестиціями, торгівлею та фінансуванням у так званих Донецькій і Луганській народних республіках - з них або до них. Ми продовжуємо координацію з нашими союзниками та партнерами, щоби вжити додаткових заходів у відповідь на ці непровоковані та неприпустимі дії Росії", - наголосила Квін.

Дипломат зазначила, що слід чітко розуміти, що нахабні дії президента Путіна загрожують не лише Україні, а й всьому міжнародному порядку, який підтримує глобальний мир і безпеку після Другої світової війни.

"Міжнародна спільнота підтримує Україну і одноголосно засуджує бачення, дії та наміри Президента Путіна", - заявила Квін.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Путін заявив, що "сучасна Україна цілком і повністю була створена комуністичною Росією". Він також озвучив низку брехливих заяв і фейків про Україну, після чого заявив про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР".

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