Разумков каже, що в питанні керівництва фракцією "є колізія".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков направив в Регламентний комітет звернення двох частин фракції "Голос" щодо їх керівництва.

Про це він сказав на брифінгу, коментуючи ситуацію із заявами двох частин фракції, одна з яких каже, що замість Ярослава Железняка тимчасово виконуючим обов’язки голови фракції обрано Романа Косенка.

Разумков зазначив, що від двох частин цієї фракції до нього надійшли "протилежні позиції щодо того засідання, яке відбулося або не відбулося (йдеться про засідання фракції "Голос" щодо зміни керівництва – УНІАН). Згідно з положенням там є колізія. Це моя особиста думка".

Читайте такожВ партії "Голос" змогли відповісти на запитання про американський паспорт Кіри РудикЗа його словами, для того, щоб бути максимально об’єктивним, він обидва звернення спрямував до комітету ВРУ з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ.

Разумков додав, що він чекає на висновок комітету, який стане "базисом, на якому ми зможемо далі рухатися і, сподіваюсь, вирішимо це питання".

Що трапилось

12 липня народний депутат Устінова у Facebook написала, що 11 народних депутатів проголосували за звільнення Железняка з посади керівника фракції "Голос", а тимчасово виконуючим обов'язки голови фракції став "кіборг" Роман Костенко.

Коментуючи це повідомлення, Железняк написав у Facebook, що залишається головою фракції "Голос" і закликав сприймати заяви про його звільнення з посади керівника фракції, як такі, що не відповідають дійсності.

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Автор: Надя Пришляк