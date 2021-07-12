Прес-служба партії закликала колег "утриматися від провокацій та розповсюдження завідомо неправдивої інформації".

Народний депутат України Олександра Устінова повідомила, що у фракції "Голос" змінили керівника Ярослава Железняка на Романа Костенка. Втім, цю інформацію було спростовано прес-службою партії.

"Фракція політичної партії "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. Тепер тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде кіборг Роман Костенко, заступник керівника фракції", - написала Устінова в Facebook.

Вона зазначила, що за це рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції. При цьому повідомляє, що лист з відповідним рішенням був надісланий голові ВРУ Дмитру Разумкову.

Тим часом на сайті "Голосу" було оприлюднено спростування цієї інформації.

"Партія «Голос» заявляє, що інформація про нібито звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції «Голосу» у Верховній Раді не відповідає дійсності. Згідно з положенням про фракцію, призначення та звільнення голови фракції та його заступників відбувається не менше, ніж 2/3 голосів від складу фракції. Закликаємо колег утриматися від провокацій та розповсюдження завідомо неправдивої інформації", - йдеться в повідомленні.

Розкол у "Голосі"

16 червня на засіданні парламенту було оголошено про розкол у фракції "Голос". 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від партії "Голос", заявили про створення об'єднання "Справедливість".

До об’єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Коментуючи це рішення, Юрчишин висловив переконання, що депутатів, які створили власне об'єднання "Справедливість", не виключать з фракції "Голос", оскільки, на його думку, це знищить фракцію, а складати мандати вони не збираються.

Устінова заявила, що засідання фракції не відбуваються вже понад три місяці.

Народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук заявив, що сьогодні відбудеться засідання політичної ради партії "Голос", члени якої розглянуть ситуацію, що склалася у їхній парламентській фракції.

7 червня шоумен та волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос" і розкритикував керівництво партії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Дмитро Захаров, Надя Пришляк