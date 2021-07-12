Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що залишається головою фракції "Голос".

Скандал у фракції "Голос" продовжується. Після того, як народний депутат Олександра Устінова заявила, що 11 депутатів проголосували за звільнення Ярослава Железняка з посади керівника фракції, сам Железняк спростував цю інформацію.

Своїм коментарем Железняк поділився у Facebook.

«З подивом дізнався, що колеги з так званої «Справедливості» щось там собі вигадали та заявляють про кадрові зміни у фракції «Голос». Нагадаю, що згідно положення про фракцію «Голос», таке рішення приймається 14 голосами. Навіть якщо б таке рішення було (спойлер: не було ):) Погано, що ніхто Регламент та Положення про фракцію так і не прочитав)», - зазначив Железняк.

У зв’язку з цим Железняк закликав не вірити заявам про його звільнення з посади керівника фракції.

Читайте такожСтало відомо, що обговорював Зеленський з президентом Німеччини ШтайнмаєромЯк повідомляв УНІАН, 12 липня, народний депутат Олександра Устінова написала у Facebook, що 11 народних депутатів проголосували за звільнення Железняка з посади керівника фракції "Голос", а тимчасово виконуючим обов'язки голови фракції став «кіборг» Роман Костенко.

16 червня на засіданні парламенту оголосили про розкол у фракції "Голос". 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

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Автор: Надя Пришляк