У "Слузі народу" вважають, що це відбудеться вже після літніх канікул.

Народні депутати України розповіли, коли законопроект про легалізацію медичного канабісу може бути прийнятий у першому читанні.

Про це вони сказали в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться голосування за цей законопроект у першому читанні ще на поточній сесії, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив: "Я сподіваюся, буде. Це важливе питання, я б хотів бачити єдність в залі. На жаль, в цьому випадку я бачу вже деякі політичні маніпуляції".

Він пояснив, що вже бачить, як деякі політики "почали розповідати, що це легалізація наркотиків, це ми робимо Амстердам у Києві".

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"Ні, це неправда. Це стосується медичного канабісу", - підкреслив Железняк.

За його словами, якщо наступного пленарного тижня парламент встигне ухвалити цей законопроект у першому читанні, то "буде чудово". У вересні, після доопрацювання до другого читання, на думку Железняка, закон може бути прийнятий в цілому.

У свою чергу народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура висловив сумнів у можливості прийняття даного законопроекту в першому читанні на поточній сесії.

"Я не впевнений, що на цій сесії. І взагалі, це питання потрібно обговорювати, на мій погляд. Тому що той механізм, який пропонується, в ньому є як недоліки, так і позитивні речі. Тому що дійсно проблема", - сказав він.

При цьому Качура спрогнозував, що законопроект у першому читанні розглядатиметься парламентом вже після літніх канікул.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також висловив думку, що ВР не розглядатиме проект закону про легалізацію медичного канабісу на поточній сесії.

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Як повідомляв УНІАН, 2 червня у Верховній Раді був зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596), що передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

30 червня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект №5596.

7 квітня Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), якою легалізував використання канабісу у медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" і "Набіксимолс".

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Автор: Тетяна Поляковська