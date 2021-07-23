Антон Швачко живе в Сумах і має освіту маркетолога.

Сумчанин Антон Швачко офіційно зайняв місце народного депутата IX скликання замість члена партії "Слуга народу" Дениса Монастирського, який був призначений міністром внутрішніх справ.

Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія, засідання якої транслювати в YouTube.

Швачко пройшов до Верховної Ради за результатами позачергових парламентських виборів, які відбулися 21 липня 2019 року. У списку партії "Слуга народу" він займав 139 сходинку.

Антон Швачко: що відомо про депутата

Читайте такожЯкщо Монастирський стане главою МВС, його місце в Раді посяде маловідомий сумчанин - журналШвачко Антон Олексійович живе в Сумах, де народився в 1992 році.

За інформацією "Суспільного", новоспечений нардеп закінчував Сумський національний аграрний університет — бакалавра здобув на факультеті харчових технологій, а магістра — вже на факультеті економіки та менеджменту (спеціальність "Маркетолог").

За даними ЦВК, Швачко тимчасово не працює, проте його колеги по партії стверджують, що він очолює секретаріат обласного осередку партії "Слуга народу".

Відставка Авакова і призначення Монастирського

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС, яку він займав з початку 2014 року.

Через два дні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський висунув на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а 16 липня Рада схвалила цю пропозицію.

Автор: Станислав Кожемякин