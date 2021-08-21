За словами секретаря РНБО, держава втратила контроль над підприємством через шахрайські маніпуляції.

Рада національної безпеки та оборони України прийняла рішення про націоналізацію газорозподільної компанії "Черкасигаз".

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"(Ухвалено рішення – УНІАН) встановити контроль з боку держави над підприємством "Черкасигаз", – сказав Данілов.

РНБО також дало доручення повернути державі контрольний пакет акцій цього підприємства та відшкодувати завдані збитки.

Справка УНІАН. "Черкасигаз" (м.Черкаси) – надає послуги з газопостачання та газифікації, займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ в Черкаській області.

Читайте такожРНБО запровадила санкції проти нардепа ДеркачаУ 2013 році 51% акцій компанії "Черкасигаз" належали Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", але згодом доля держави була суттєво зменшена. Наразі акції компанії розподілені між низкою офшорних компанії.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ігор Орел