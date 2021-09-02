Раніше в США Зеленського запевнили в підтримці вступу України в НАТО.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що можливе наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів Росії змусить Москву приймати контрзаходи.

Про це пише ТАСС.

Він зазначив, що у Вашингтоні позитивно відреагували на прагнення України до НАТО.

"Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність прийняття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", - сказав Пєсков.

Він вважає, що "основне завдання українсько-американської дружби - дружити проти Росії".

Курс України на вступ до НАТО та ЄС

21 лютого 2019 року вступили в силу зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Серед іншого, передбачається розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору".

Автор: Людмила Жерновська