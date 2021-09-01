Американський міністр оборони Ллойд Остін закликав Росію припинити окупацію Криму і війну на Донбасі.

Американське керівництво підтримує бажання України вступити в НАТО.

Про це на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 31 серпня заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє телемережа C-SPAN.

"Наша підтримка незалежності України, її територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь непохитна", — сказав Остін, привітавши Україну з 30-річчям незалежності.

Читайте такожМіноборони США обіцяє не залишати Україну наодинці з російською агресієюТакож американський міністр закликав Кремль припинити незаконну окупацію Криму і перестати підтримувати бойовиків на Донбасі.

"Ми продовжимо підтримувати вас перед обличчям російської агресії в цьому конфлікті", - запевнив міністр.

Він запевнив, що Пентагон відданий поглибленню партнерства з Україною в оборонній сфері.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до США.

Програма візиту охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський проведе важливі зустрічі з американськими чиновниками.

Зокрема, в перший день поїздки він зустрівся з міністром енергетики Дженніфер Гренхольм і обговорив з нею питання енергетичної безпеки України та регіону.

Також Зеленський провів переговори з керівником NASA Біллом Нельсоном і запросив його в Україну.

Автор: Станислав Кожемякин