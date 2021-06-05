Міністр юстиції України Денис Малюська наголошує, що закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", після свого ухвалення у Верховній Раді буде розрахований на 10 років.
Про це глава Мін’юсту сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Зокрема, Малюська заявив, що законопроект про статус олігархів "не буде діяти більше 10 років", оскільки передбачає дію тимчасового механізму.
"Ідея полягає у чому? Протягом десяти років ті олігархи, які зрослися з владою, які купили все навколо, усе що можна було купити, які впливають на рішення ключових органів державної влади, - будуть відділені від політики. Якщо вони цього не зроблять добровільно – будуть наслідки, наслідки настільки несприятливі, що рано чи пізно вони захочуть це зробити це добровільно", - наголосив Малюська.
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Закон про олігархів
2 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№ 5599).
Законопроект визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Передбачено створення реєстру олігархів.
Згідно з документом, визначатиме, хто в Україні є олігархом, Рада національної безпеки і оборони.
Як передбачається, закон має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.
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