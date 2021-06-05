Міністр юстиції України заявив, що закон про статус олігархів матиме тимчасовий характер.

Міністр юстиції України Денис Малюська наголошує, що закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", після свого ухвалення у Верховній Раді буде розрахований на 10 років.

Про це глава Мін’юсту сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Зокрема, Малюська заявив, що законопроект про статус олігархів "не буде діяти більше 10 років", оскільки передбачає дію тимчасового механізму.

"Ідея полягає у чому? Протягом десяти років ті олігархи, які зрослися з владою, які купили все навколо, усе що можна було купити, які впливають на рішення ключових органів державної влади, - будуть відділені від політики. Якщо вони цього не зроблять добровільно – будуть наслідки, наслідки настільки несприятливі, що рано чи пізно вони захочуть це зробити це добровільно", - наголосив Малюська.

Закон про олігархів

2 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№ 5599).

Законопроект визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Передбачено створення реєстру олігархів.

Згідно з документом, визначатиме, хто в Україні є олігархом, Рада національної безпеки і оборони.

Як передбачається, закон має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.

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Автор: Віталій Саєнко