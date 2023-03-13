Український парламент також планує звернутися до міжнародних організацій та органів влади інших держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики "рашизму".

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людиноненависницьких" (№9101).

Текст проекту постанови авторства групи депутатів опубліковано на сайті парламенту. У відповідній заяві ВР засуджує "рашизм" як ідеологію і практики, що лежать в основі державної політики Російської Федерації.

Український парламент звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики "рашизму".

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ВР засуджує "рашистський режим" президента Російської Федерації Володимира Путіна як злочинний і закликає міжнародне співтовариство приєднатися до визнання чинного політичного режиму РФ злочинним.

Крім того, Рада закликає міжнародне співтовариство застосувати реальні заходи, які дадуть можливість притягнути військово-політичне керівництво Росії до відповідальності за вчинення стосовно України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

Також ВР звертається до країн світу із закликом об'єднати зусилля для подолання загроз, які становлять для миру та безпеки, чинний політичний режим РФ, ідеологія та практики "рашизму".

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що ухвалення відповідної заяви дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики як підґрунтя вчинення нею невиправданої збройної агресії щодо України та сприятиме об'єднанню зусиль для подолання загроз для миру та безпеки.

"Заява надасть можливість вкотре нагадати світу про невиправданий злочин агресії, допущений щодо України, та стане черговим етапом притягнення до реальної відповідальності керівництва Російської Федерації", - йдеться в тексті.

Ідеологія рашизму

Як повідомляв УНІАН, раніше історик Станіслав Кульчицький пояснив, що в центрі ідеології російського рашизму знаходиться поглинання "Великоросією" України та Білорусі. За його словами, до створення цієї ідеології доклав руку не лише президент РФ Володимир Путін. Рашизм створили, щоб осучаснити російську імперіалістичну ідеологію.

Тим часом, Міністерство освіти і науки влітку 2022 року внесло зміни до навчальної програми школи у відповідь на виклики, що виникли через повномасштабну війну РФ проти України.

Зокрема, оновлено перелік термінів/понять: "присвоєння суверенітету" (у значенні привласнення, захоплення суверенітету УСРР союзним центром), "русскій мір", "рашизм"; замість вислову "політика русифікації" застосовано вислів "політика російщення", який точніше відбиває сутність явища і процесу; уточнено контекст застосування поняття "колабораціонізм".

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