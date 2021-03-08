За словами прес-секретаря Зеленського, президент не повинен постійно проводити прес-конференції.

Президент Володимир Зеленський може провести наступну велику прес-конференцію до другої річниці своєї інавгурації - до 20 травня.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в інтерв'ю журналісту Олесі Бацман, пише видання "Гордон".

За словами Мендель, дата наступної великої прес-конференції президента ще не призначена, і планує її не вона особисто, "це командна робота".

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Вона також стверджує, що Зеленський не повинен регулярно давати прес-конференції

"Це взагалі неправильна візія. Президент не повинен проводити прес-конференції на постійній основі", – відповіла Мендель.

Президент, за її словами, "не може задовольнити весь запит, це в принципі неможливо". Мендель також підкреслила, що Зеленський спілкується зі ЗМІ під час поїздок по регіонах, ходить на ефіри ток-шоу і дає інтерв'ю іноземними ЗМІ.

Як відомо, попередня велика прес-конференція Зеленського відбулася 20 травня 2020 року.

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Автор: Юрій Годован