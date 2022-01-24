В ОП зазначили, що такі дії іноземних держав - це не евакуація.

В Офісі президента України прокоментували від'їзд співробітників посольств з України.

Про це у коментарі УНІАН розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Перше і головне – усі дипломатичні представництва західних держав продовжують роботу і на практичному рівні нічого не змінюється. Розглядаємо ці рішення як наслідок певних внутрішньополітичних дискусій у частині країн, де влада не хоче зіткнутися ще й з очевидно зайвою критикою через безпекові нюанси роботи дипломатів", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що, "якщо є риторика щодо військової загрози, то передбачувано, що можуть бути і певні рішення як наслідок цієї риторики".

Читайте такожКомандувач ООС назвав нові мішені Росії у разі захоплення УкраїниВодночас він підкреслив, що такі дії іноземних держав - це не евакуація, адже більшість працівників дипломатичних представництв залишаються в Україні.

"Цілком вірогідно, що ці рішення можуть бути переглянуті вже у лютому", - додав радник керівника ОП.

Він також зауважив, що дуже важливим є коректне трактування цієї ситуації ЗМІ і що журналісти не мають використовувати слово "евакуація" там, де "таке слово є неадекватним і неправдивим".

Евакуація робітників посольств з України - що відомо

Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві. Також, громадяни США в Україні повинні розглянути негайну можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

Читайте такожРабінович запропонував нардепам відправитися в Росію на переговори: Стефанчук відповівУ Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США передчасною і проявом надмірної перестороги. Речник МЗС зазначив, що Росія нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Також, рішення відкликати частину співробітників свого посольства в Україні через можливе вторгнення РФ прийняла Велика Британія.

Натомість керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в Європейському Союзі не бачать причин для евакуації родин своїх дипломатів з України. Наразі тривають переговори з РФ.

Також вирішили вивезти своїх дипломатів й уряди інших країн, серед яких Австралія та Німеччина.

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