Никифоров стверджує, що за знімок президент його не відчитував.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров поділився, що жартівлива фотографія, на якій він позує в столиці США Вашингтоні на тлі Монумента Вашингтону, є іронічною й самою шаблонною.

Спікер поділився, що не очікував великої хвилі критики за таке фото, йдеться у Telegram-каналі "Политика Страны".

За словами співбесідника, глава держави не відчитував його за знімок та не критикував.

"Там насправді не одне фото, а два. Я думаю, більшість людей друге фото не бачили. Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото – дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалину, а на другому – дивіться, я тримаю в руках "пірамідку"!..", – поділився він.

Никифоров додав, що на знімках зазняті дві крайності. Прес-секретар додав, що насправді йому не властива жодна з крайнощів.

Читайте також"Два роки обсмоктування": Мендель відповіла на хейт сексуальною фотосесією"...насправді я не такий і не такий – я десь посерединці. Але ось вам дві крайності – вибирайте, яка вам більше подобається", – стверджував спікер.

Співрозмовник додав, що після публікації жартівливого фото почав краще розуміти, чого люди очікують від спікера президента.

"...кам'яне обличчя, посміхатися не можна, язик висовувати не можна, танцювати не можна, нічого не можна – ну, добре, гаразд...", – заявив він.

Нагадаємо, 1 вересня Сергій Никифоров в Instagram розмістив два знімки – на першому він зазнятий серйозним на тлі Монумента Вашингтону, а на другому – "дуркує" – показує язика й нібито зачіпає верхівку пам'ятки.

Низка інтернет-користувачів негативно висловилися про жартівливе фото, проте було не мало і тих, кому веселий знімок припав до душі.

Автор: Екатерина Присяжнюк