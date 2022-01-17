Будівля знаходиться під посиленою охороною, на вулиці зібралися прихильники екс-президента.

У столичному аеропорту "Жуляни", куди найближчим часом рейсом з Варшави прилетить нардеп, п'ятий президент Петро Порошенко, зібралися його прихильники.

Територію аеропорту з раннього ранку взяли під посилену охорону - там можна побачити співробітників поліції та Нацгвардії.

Перед будівлею терміналу зібралися сотні прихильників екс-президента, там встановлено екран, перед ними виступають різні спікери.

Попри снігову погоду, люди продовжують прибувати.

Літак, на борту якого знаходиться Порошенко і його соратники, повинен приземлитися в "Жулянах" о 9:10. Перед вильотом в аеропорту Варшави екс-президент поспілкувався з журналістами, в тому числі з російськими.

Підозра Порошенка в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петру Порошенку відправили поштою підозру у державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.

Тоді ж п'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що перебував у Варшаві, де заплановані зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, маєток у Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній. Відомо, що свої найцінніші бізнес-активи, в тому числі і кондитерську корпорацію Roshen, екс-президент завчасно переписав на старшого сина.

Адвокати Порошенка нещодавно заявили, що офіс генпрокурора і суд приховують від громадськості існування постанови про затримання їх підзахисного для його доставки до суду.