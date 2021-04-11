Голова уряду зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти та керівні документи НАТО.

Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка має прискорити шлях до повноправного членства в Альянсі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на сторінці в Facebook.

"Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО. Україна твердо й непорушно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже як зазначив Президент України, НАТО - це єдиний шлях до завершення війни на сході України", - написав Шмигаль.

Він також нагадав, що на цьому тижні віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина представила запуск цієї системи.

Голова уряду зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти та керівні документи НАТО, або ж 19% угод зі стандартизації.

Читайте такожПосольство США назвало ключовий крок на шляху України до НАТО

"Причому третину з них впроваджено за останні півтора року. Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні змогу прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі", - зазначив Шмигаль.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій