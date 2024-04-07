Крім того, було внесено мотиваційні правки для військовослужбовців та запропоновано пільги.

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вніс правки до мотиваційної частини законопроекту про мобілізацію і повернув деякі обмеження для військовозобов'язаних.

Як повідомила народна депутатка, членкиня комітету Ірина Фріз у Facebook, на черговому засіданні комітету ухвалили рішення щодо перегляду деяких попередніх рішень та розглянуто комітетські правки.

Серед змін:

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повернуто обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів;

впровадження електронного кабінету залишено як право (можливість), а не обов’язок;

військові, які уклали нові контракти на військову службу, зможуть самі вибрати підрозділ, де служитимуть, із затвердженого Генштабом переліку підрозділів;

перший місяць служби зараховується як три місяці, якщо військовий виконував бойові завдання безпосередньо у районах бойових дій;

військовим на першій лінії за кожні 30 днів виконання бойових завдань сумарно виплачується винагорода у розмірі 70 тисяч гривень;

більшості військовослужбовців щомісяця виплачується винагорода "за особливості проходження служби" у розмірі 10 тисяч гривень;

винагорода за знищення (захоплення) військової і бойової (спеіціалізованої) техніки противника становитиме від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму.

Також комітет запропонував пільги:

військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки, та додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби та ще 100 тисяч гривень після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;

військовослужбовцям не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також не нараховуються відсотки за користування кредитом, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду, та/або автомобіля.

Фріз зазначила, що остаточна редакція мотиваційного пакету буде ухвалена на наступному засіданні комітету. Законопроект планують розглянути у Верховній Раді 10 квітня, а 11 квітня провести фінальне голосування.

Мобілізація в Україні - останні новини

Наприкінці грудня 2023 року Кабмін подав у Верховну Раду проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Він передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що законопроект про мобілізацію вже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради і на найближче засідання буде внесений до зали.

Нардеп Єгор Чернєв зазначив, що законопроект про мобілізацію станом на сьогодні вже майже готовий або готовий на 100%. І, за словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, найближчим часом його винесуть до зали засідань Верховної Ради України.

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