Мадяр анонсував зустріч із Зеленським на Закарпатті

Мадяр заявив, що формування уряду партією "Тиса" відкриває нові можливості у відносинах між Україною та Угорщиною.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Береговому Закарпатської області після завершення українсько-угорських консультацій. Про це заявив новий голова угорського уряду, пише "Укрінформ".

Мадяр під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском запевнив, що створення уряду партії "Тиса" відкриває нові можливості у відносинах між Україною та Угорщиною.

"Ми вже дали сигнал українській стороні і навіть розпочали робочі консультації щодо прав угорської меншини – мовних та інших – щоб вони також отримали все те, що є у всіх інших в Євросоюзі. Я сподіваюся, що ця серія робочих переговорів швидко завершиться, і, як я пропонував, ймовірно, зможемо зустрітися з президентом Зеленським у Берегово на Закарпатті, де угорці становлять значну частину населення", – розповів прем'єр-міністр Угорщини.

За словами Мадяра, Угорщина дасть згоду на відкриття першого кластера в переговорах про вступ України до Євросоюзу після того, як будуть врегульовані питання щодо угорської меншини на Закарпатті.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що Будапешт і Україна розпочали технічні переговори з питань захисту прав угорської меншини на Закарпатті.

За словами голови угорського уряду, сторони вже приступили до технічного етапу консультацій, мета яких – якомога швидше знайти рішення з питань прав угорців у Закарпатській області.

