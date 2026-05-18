Новий уряд Угорщини розпочинає діалог з Україною

Будапешт і Київ обговорюють права угорської меншини на Закарпатті.

Угорщина та Україна розпочали технічні переговори щодо захисту прав угорської меншини на Закарпатті. Йдеться про мовні, освітні та культурні права громади.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Кошта.

За словами глави угорського уряду, сторони вже приступили до технічного етапу консультацій, мета яких – якомога швидше знайти рішення з питань прав угорців у Закарпатській області.

"Перед початком сьогоднішнього засідання уряду я по телефону повідомив Президента Європейської ради, що ми розпочали раунд переговорів на технічному рівні з українською стороною, спрямований на якнайшвидше забезпечення захисту мовних, освітніх та культурних прав угорської громади на Закарпатті", – заявив Мадяр.

Нинішні переговори відбуваються на тлі помітної зміни політики Будапешта після квітневих парламентських виборів. Перемогу здобула партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, яка отримала 138 місць із 199 у парламенті.

Відносини України з Угорщиною

За часів уряду Віктора Орбана Угорщина регулярно блокувала рішення Євросоюзу, пов'язані з підтримкою України, включаючи санкційні пакети проти Росії та просування євроінтеграції Києва.

Політик і дипломат Роман Безсмертний пояснив, як Україні потрібно вибудовувати відносини з новим урядом Будапешта і чого очікувати від Петера Мадяра та його ідеї "Угорщина понад усе". За його словами, це вимагатиме від Києва серйозної уваги, великих зусиль і копіткого дипломатичного діалогу.

