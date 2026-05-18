Новий уряд Угорщини розпочинає діалог з Україною

Угорщина та Україна розпочали технічні переговори щодо захисту прав угорської меншини на Закарпатті. Йдеться про мовні, освітні та культурні права громади.
Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Кошта.
За словами глави угорського уряду, сторони вже приступили до технічного етапу консультацій, мета яких – якомога швидше знайти рішення з питань прав угорців у Закарпатській області.
"Перед початком сьогоднішнього засідання уряду я по телефону повідомив Президента Європейської ради, що ми розпочали раунд переговорів на технічному рівні з українською стороною, спрямований на якнайшвидше забезпечення захисту мовних, освітніх та культурних прав угорської громади на Закарпатті", – заявив Мадяр.
Нинішні переговори відбуваються на тлі помітної зміни політики Будапешта після квітневих парламентських виборів. Перемогу здобула партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, яка отримала 138 місць із 199 у парламенті.
Відносини України з Угорщиною
За часів уряду Віктора Орбана Угорщина регулярно блокувала рішення Євросоюзу, пов'язані з підтримкою України, включаючи санкційні пакети проти Росії та просування євроінтеграції Києва.
Політик і дипломат Роман Безсмертний пояснив, як Україні потрібно вибудовувати відносини з новим урядом Будапешта і чого очікувати від Петера Мадяра та його ідеї "Угорщина понад усе". За його словами, це вимагатиме від Києва серйозної уваги, великих зусиль і копіткого дипломатичного діалогу.