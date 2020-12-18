Чавушоглу вкотре наголосив, що Туреччина не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтверджує підтримку створення Кримської платформи з деокупації півострова.

Читайте такожЗеленський наголосив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній АмериціЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві за підсумками перших двосторонніх політико-безпекових консультацій між Україною та Туреччиною у новому форматі під назвою "Квадрига".

"Ми обговорили і розглянули питання, яким чином ми всі разом можемо допомогти кримським татарам. Висловили свою підтримку ініціативі "Кримська платформа". Туреччина не визнає анексії Криму, підтримує територіальну цілісність України, включно з Кримом, і заявляє про це на всіх міжнародних платформах, в тому числі, в ООН", - заявив Чавушоглу.

Також він сказав, що Туреччина виступає за те, аби питання Донбасу було вирішене в рамках територіальної цілісності України і міжнародного права. Він додав, що Туреччина підтримує режим припиненя вогню, хоча трапляються порушення цього режиму.

Чавушоглу додав, що Туреччина й надалі підтримуватиме Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка "працює у складних умовах на Донбасі".

Що таке Кримська платформа

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися в травні наступного року.

«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

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Автор: Віталій Саєнко