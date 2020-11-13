Установчий саміт Кримської платформи запланований на травень 2021 року в Києві.

Естонія заявляє про намір долучитися до створення Кримської платформи з деокупації півострова.

Читайте такожВ МЗС анонсували перший саміт Кримської платформиПро це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії у мікроблозі Twitter.

"Естонія налаштована брати участь у Кримській платформі, ініційованій Україною", - йдеться у повідомленні.

Що таке Кримська платформа

Кримська платформа - переговорний майданчик по Криму - працюватиме на кількох рівнях.

Перший - найвищий політичний рівень, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів.

Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень і четвертий - рівень неурядових експертів.

Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення до роботи платформи додаткових інтелектуальних ресурсів буде створено експертну мережу.

Установчий саміт Кримської платформи запланований на травень 2021 року в Києві.

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Автор: Віталій Саєнко