Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму і фіксується, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як «окупаційна влада Російської Федерації».

Оновлена резолюція Генеральної асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" сприятиме створенню Кримської платформи з деокупації півострова.

Як йдеться у заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на сайті МЗС, нові елементи резолюції відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові.

Зокрема, резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму у контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як "окупаційна влада Російської Федерації".

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Документ також констатує, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Зазначається, що рівень дотримання прав людини в Криму після його окупації Росією значно знизився також через те, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна.

У Генасамблеї ОО наголосили, що Росія використовує пандемію COVID-19 для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ.

Крім того, Генасамблея ООН не залишається осторонь проблеми звільнення незаконно утримуваних українських громадян. Зокрема, відзначаючи звільнення у грудні 2019 та квітні 2020 року осіб, утримуваних державою-окупантом на Донбасі, резолюція наголошує на необхідності звільнення усіх українців-політичних в’язнів Кремля, згадуючи поіменно Еміра-Усеїн Куку і Сервера Мустафаєва.

Разом з тим, в резолюцію вперше включений термін "громадянські журналісти".

Документ детально зупиняється на підривній господарській діяльності РФ, що виснажує природні ресурси тимчасово окупованого Кримського півострова. Резолюція визнає проблему блокування Росією доступу мешканців Криму до української системи освіти та порушення релігійних прав наших співгромадян. Росія навмисно перешкоджає можливості збереження національної ідентичності, змушує змінювати громадянство, зокрема шляхом обмеження права власності на землю. Все це - свідома політика держави-окупанта зі зміни демографічного складу півострова, яка є воєнним злочином.

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У цьому контексті ГА ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний та повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ.

Як наголошує Кулеба, ухвалений документ сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи.

Резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму

16 грудня Генасамблея ООН підтримала оновлений проект резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим елементом резолюції є заклик до міжнародного спільноти до посилення взаємодії задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

7 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

Кримська платформа: що відомо

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися в травні наступного року.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий – політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко