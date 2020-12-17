Азербайджан запрошує Україну інвестувати в благоустрій звільнених від окупації регіонів.

Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова сподівається на збільшення товарообігу та взаємних інвестицій наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час ділової зустрічі посольства з представниками ділових кіл Азербайджану в Україні.

«Маленький десятимільйонний Азербайджан інвестував в Україну за декілька останніх років близько двох мільярдів доларів, а Україна з 215 компаніями, які працюють в Азербайджані, інвестувала в нашу країну лише 25 мільйонів доларів. Я сподіваюся, що наступного року відбудеться збільшення товарообігу та взаємних інвестицій між нашими країнами», - сказала Ахундова.

Посол зазначила, що Азербайджан запрошує Україну інвестувати в благоустрій звільнених від окупації регіонів.

«Зараз до нас приїхали делегації з Італії, у нас були делегації великих бізнесменів з Туреччини, і вже почалися дорожні роботи, вже почалися роботи з благоустрою звільнених від окупації регіонів. Я вважаю, що Україна може і повинна взяти участь у цих процесах, тому що Україна наш стратегічний партнер», - сказала вона.

Ахундова висловила подяку Решетилівському району Полтавської області, який хоче стати побратимом міста Агдам, звільненого від окупації.

«Майбутня угода про побратимство матиме символічне значення, тому що люди просять зробити їх побратимами одного з районів, звільнених від окупації. Ось у чому сенс цього. Розумієте, яка це приголомшлива ідея. Це перша ініціатива, я вважаю, на рівні України, а може і в усьому світі», - сказала вона.

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Автор: Богдан Слуцький