Києву варто зробити рішучі кроки в трьох ключових напрямках, щоб отримати повну вигоду від нової ери у відносинах з Вашингтоном.

Після проблемних чотирьох років президенства Дональда Трампа український уряд шукає спосіб почати президентство Джо Байдена з більш стійких українсько-американських відносин. Після інавгурації нового лідера США український президент Володимир Зеленський зробив кілька кроків, які могли б завоювати прихильність Вашингтона.

Він заборонив пов'язані з Кремлем телеканали, запровадив санкції проти близького союзника Володимира Путіна в Україні Віктора Медведчука, а також заблокував китайську купівлю української компанії "Мотор Січ". Про це в статті для Atlantic Council пише директор Wooden Horse Strategies Браян Меффорд. Він також нагадав, що новим посолом України в США стала Оксана Маркарова, яка користується повагою. На думку автора, це все геополітичні жести, які, швидше за все, привітають в адміністрації Байдена.

Читайте такожКравчук підтримує долучення США до переговорів у "нормандському форматі"Прихильність нового президента США до України добре відома. В часи, коли він був віце-президентом в адміністрації Барака Обами, Байден шість разів побував у Києві. З української точки зору, його прихід в Білий дім дуже вчасний. В часи президенства Трампа Україна опинилася в епіцентрі процесу імпічменту й спроб пов'язати Байдена з корупційними звинуваченнями.

Зеленський тепер сподівається вийти з цього шторму і зміцнити співпрацю з новим лідером США. Водночас, Київ сподівається отримати новий транш фінансової допомоги від МВФ. Чи останні українські кроки переконають адміністрацію Байдена передати фінансову допомогу, збільшити поставки військового обладнання й пришвидшити українську євроатлантичну інтеграцію? Наразі важко сказати. Але з історичної перспективи, зовнішня політика США щодо України зазвичай керувалася необхідністю провести фундаментальні реформи, а не широкими зовнішньополітичними кроками.

Наприклад, в червні 2003 року президент Леонід Кучма переконав парламент України відправити 1800 українських солдатів в Ірак, щоб підтримати міжнародні сили на чолі з американцями. Залучивши українських військових до ключової зовнішньополітичної ініціативи США на той час, Кучма цинічно сподівався добитися американської згоди з тим, щоб він балотувався втретє. Або хоча б змирився з наміром передати владу обраному наступнику, яким був Віктор Янукович.

Але нічого з цього не сталося. Менш ніж через 1,5 роки США підтримали "Помаранчеву революцію" й проведення чесних президентських виборів. Це стало нагадуванням, що уряд США не торгується, коли йдеться про фундаментальні речі.

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Автор також радить Києву не розраховувати на те, що Байден якось допоможе розблокувати допомогу МВФ. Звинувачення у причетності до корупції в Україні, які звучали впродовж виборчої кампанії торік, точно не дозволять йому втрутитися. Що ж Україна може зробити, щоб збудувати конструктивні відносини з адміністрацією Байдена?

Меффод зауважує, що Держдепартамент вже дав зрозуміти, що чекає від Києва дій проти могутніх українських олігархів. На додачу, український уряд вчинить мудро, якщо зробить певні кроки в трьох ключових напрямках.

По-перше, МВФ визначив низку вимог для перерахунку нового траншу. Серед них скасування обмежень щодо ціни на газ, погодження макроекономічних індикаторів на наступні два роки, проведення судової реформи, Прийняття закону про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування активів, а також прийняття нового закону щодо НАБУ, який конституційно легітимізує й затвердить незалежність цього органу. Якщо уряд буде діяти швидко й переконає парламент ухвалити всі потрібні законопроекти, новий транш може бути перерахований вже в червні.

Читайте такожNew York Times: Україна виходить з тіні Трампа, і Зеленський чекає нових можливостейПо-друге, попри всі розмови про "інвестиційних нянь", прямі іноземні інвестиції скоротилися до 420 мільйонів доларів торік. І це найнижчий рівень з часів 2015 року, коли тривала активна війна на Донбасі. Цей обвал значною мірою пов'язаний з COVID-19. Але найбільша проблема - це відсутність верховенства закону в Україні й захисту іноземних інвесторів. Уряд повинен подбати про тих інвесторів, які вже є, захистити їх від рейдів олігархів й покарати корумпованих чиновників за спроби вимагання.

Це буде ефективніше, ніж всі монотонні заяви про те, що Україна відкрита для нових інвестицій. Іншими словами, якщо вирішити ті проблеми, які мучать вже наявних інвесторів, то нові охочі вкладати гроші теж прийдуть в Україну. Зростання інвестування стане сильним сигналом для адміністрації Байдена про те, що Україна справді змінюється на краще.

По-третє, двигуном інвестицій в Україну впродовж останніх кількох років була зелена енергетика. Адміністрація Байдена планує стати найбільш "зеленою" в історії США. Нажаль, Україна заборгувала більше 600 мільйонів доларів виробникам екологічно чистої енергії й продовжує імпортувати дешеву електрику з Росії. Київ може швидко здобути дві перемоги, якщо заборонить російський імпорт і розрахується з боргами. Якщо Україна вирішить власні енергетичні проблеми, це буде досить переконливим аргументом для переконання Байдена заблокувати "Північний потік-2" Путіна.

Читайте такожЗеленський запросив Байдена на святкування 30-річчя незалежності УкраїниПрезидент Зеленський, вочевидь, хоче налагодити дружні стосунки з адміністрацією Байдена. І є всі причини вважати, що Байден теж шукає зміцнення співпраці. Йдучи на фундаментальні зміни вже зараз, Україна може отримати вигоду від нової ери у двосторонніх відносинах зі США. Але якщо нинішнє вікно можливостей пропустити, Україна може на багато років опинитися в геополітичній пустелі.

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Переклад: Лесь Димань