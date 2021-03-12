Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів відповідно до закону.

Китай вимагає від України захисту інтересів китайських інвесторів, які вклалися в українське підприємство "Мотор Січ".

Про це заявив представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу, коментуючи рішення Ради національної безпеки та оборони України про повернення підприємства в держвласність, повідомляє sina.com.cn.

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"Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів відповідно до закону, а також належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", – заявив Ліцзянь.

Що таке "Мотор Січ"

Запорізьке підприємство "Мотор Січ" спеціалізується на розробці, виробництві, ремонті та обслуговуванні газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних агрегатів.

Діяльність підприємства почалася ще в 1907 році, воно було створене як виробництво механізмів для сільського господарства. У 1916 році на його потужностях був створений перший поршневий двигун.

Націоналізація "Мотор Січ"

11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор-Січ" у державну власність.

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Автор: Олена Коваленко