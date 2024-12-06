Відомо, що раніше Девід Пердью працював у Комітеті з питань збройних сил та Комітеті з міжнародних відносин США.

Новий президент США Дональд Трамп заявив, що обрав колишнього сенатора Девіда Пердью на посаду посла США у Китаї. За його словами, республіканець з Джорджії дасть "цінний досвід, який допоможе побудувати наші відносини з Китаєм", пише The Washington Times.

"Він відіграватиме важливу роль у реалізації моєї стратегії з підтримки миру в регіоні та продуктивних робочих відносин з лідерами Китаю", - зазначив Трамп.

Політик додав, що запровадить додаткові 10% мита на китайські товари, якщо Пекін не докладе зусиль для припинення торгівлі смертельним наркотиком фентанілом. Відомо, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп погрожував запровадити тарифи на китайські товари на рівні понад 60%.

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У виданні нагадали, що під час роботи в Сенаті США Пердью працював у Комітеті з питань збройних сил та Комітеті з міжнародних відносин. До політичної кар'єри він працював у Сінгапурі та Гонконгу на посаді топменеджера в компанії Sara Lee, а також у Європі - у взуттєвій компанії Reebok, де пізніше став генеральним директором. Також він був керівником мережі магазинів сімейних знижок Dollar General.

"Працюючи в Dollar General, він наполягав на агресивному розширенні мережі магазинів у Китаї, а під час роботи в Sara Lee використовував Гонконг як базу для побудови азійської операції "з нуля"", - додали у WT.

За інформацією ЗМІ, в Сенаті Пердью запам'ятався тим, що критикував Китай та виступав за зміцнення ВМС США та інших збройних сил для того, щоб протидіяти Пекіну.

Нові призначення Дональда Трампа

Як писав УНІАН, Дональд Трамп розглядає кандидатуру свого суперника на президентських виборах, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, на посаду очільника Пентагону. Крім того, новий президент США розглядає кандидатуру сенатора-республіканця з Айови Джоні Ернста.

Також видання Reuters писало, що Трамп планує призначити на посаду глави ФБР лояльну йому людину, а саме колишнього співробітника Національної безпеки Кеша Пателя. Таким чином він має намір усунути з посади теперішнього директора ФБР Крістофера Рея, чиї повноваження мають завершитися у 2027 році.

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