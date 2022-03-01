Він підкреслив, що це трагедія для кожного українця.

Україна змогла об'єднати Європейський Союз ціною тисяч загиблих.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на позачерговому засіданні Європарламенту.

"Я кажу зараз про громадян України, які захищають країну ціною свого життя, захищають єдність, свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив і почув, це настрій такий, що об'єднує. Я радий, що ми сьогодні об'єднали всіх вас - країни ЄС, але я не знав, що це відбудеться такою ціною", - сказав він.

"І це трагедія для мене і кожного українця, для держави. Така висока ціна, дуже висока. Тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення РФ", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставлений у Брюссель й офіційно зареєстрований.

Президенти 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

Як пояснила керівник постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат з фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, спочатку Україна отримає статус країни-кандидата у члени ЄС, а потім стане членом спільноти.

Процедура розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі розпочалась.

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