Про передачу озброєння йшлася мова на зустрічі прем'єр-міністрів України і Литви.

Для посиленняи обороноздатності України Литва надасть переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм-каналі після зустрічі зі своєю литовською колегою Інгрідою Шимоніте в Києві. Темою переговорів політиків стала безпекова ситуація в Європі.

Крім цього, Україна також отримає портативні тепловізори та інше обладнання.

Денис Шмигаль подякував Литві за її активну позицію та сприяння. "Така вчасна й дієва допомога є проявом справжньої солідарності з нашою державою", - підкреслив він.

"Україна цінує активну допомогу Литви у зміцненні нашої обороноздатності, реабілітації поранених українських військовослужбовців, відновленні постраждалих регіонів України", - сказав Шмигаль.

Хто ще надає зброю Україні

США направили Україні 9-й літак з військовою допомогою. Там обіцяють, що це не кінець і підтримку збільшать.

Активно підтримує Україну Великобританія. Там пообіцяли передати Україні ракети для боротьби з російським флотом.

У Польщі схвалили передачу ЗСУ нової партії військової допомоги. Україна отримає техніку для оборони.