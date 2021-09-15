За півтора року Україною було створено нові регіональні альянси.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Україна повертає роль впливової держави Центральної Європи, до якої вона завжди належала історично, політично та культурно.

Як повідомляє МЗС, про це він заявив, відкриваючи перший Український центральноєвропейський форум у Києві.

"Ухвалена вперше за 30 років з ініціативи президента Володимира Зеленського Стратегія зовнішньополітичної діяльності передбачає, що Україна повертає собі роль активної та впливової держави Центральної Європи. Україна завжди належала саме до цього регіону історично, політично та культурно. Наша ідентичність - центральноєвропейська", - заявив міністр.

Глава МЗС нагадав про створення за півтора року низки нових форматів, спрямованих на зміцнення безпеки, свободи та процвітання України та регіону між Балтійським та Чорними морями. Серед них - Люблінський трикутник із Польщею та Литвою, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою, Квадрига із Туреччиною та "Кримська платформа" з деокупації півострова.

Читайте такожУ МЗС сказали, чи варто Зеленському розмовляти з Путіним (відео)"Україна зміцнює регіональне лідерство. Минулого року ми вперше за 70 років очолили Дунайську комісію. Цьогоріч Україна вперше взяла участь в міністерській зустрічі Центральноєвропейської п’ятірки та зустрічі союзників східного флангу НАТО. Ми активно співпрацюємо з Вишеградською четвіркою та прагнемо отримати статус партнера ініціативи "Трьох морів", - зауважив він.

Глава МЗС України розповів про плани провести саміт глав держав Люблінського трикутника.

"Нові альянси України є відповіддю на політичні та безпекові виклики у регіоні. Вони зміцнюють нашу національну безпеку та безпеку регіону вже сьогодні. Україна просуває проактивну зовнішню політику, як передбачено нашою стратегією зовнішньополітичної діяльності", - заявив Кулеба.

Міністр приділив окрему увагу "Кримській платформі". Створивши перший міжнародний формат для деокупації Криму, Україна довела свою роль активного учасника міжнародної політики, який пропонує шляхи розв'язання глобальних безпекових проблем.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розчарувалася в обіцянках Заходу, які мають властивість не виконуватися, і покладається тільки на себе - свої армію, дипломатію і народ.

Автор: Віталій Саєнко