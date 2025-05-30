Водночас, Україна потребує іноземних інвестицій для нарощування вітчизняних потужностей з виробництва озброєння.

Україна буде позбуватися залежності від окремих країн у поставці критичних видів озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом у Києві.

"Україна має ставати більш самодостатньою. Ми повинні усе більше розвивати нашу оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері", - повідомив Сибіга.

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Як додав міністр, за деякими напрямками, Україна стала лідером у світі, і зокрема, це стосується дронових технологій. Також значно було нарощено виробництво певної оборонної продукції.

"Навіть, за деякими показниками, в 35 разів ми масштабували виробництво військогового обладнання, зброї для потреб ЗСУ і оборони. Зараз ми можемо виробляти завдяки нашій оборонці близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра", - наголосив Сибіга.

Йдеться про виробництво артилерійських снарядів, у тому числі калібру за стандартами НАТО, які до війни в Україні не випускалися взагалі. Деякі артилерійські системи виробляються у кількості, що деяким державам з великим потенціалом не вдається випустити навіть за рік, а в Україні ця кількість виходить за місяць.

"Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки власне щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь. І висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни - ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєння", - наголосив Сибіга.

Випуск зброї в Україні

Україна повинна збільшувати власне виробництво зброї. З цією метою готуються нові інвестиційні домовленості з партнерами у Європі. Ключові елементи розвитку виробництва - ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети та балістика.

Німеччина має намір інвестувати у виробництво далекобійної зброї в Україні, у тому числі дронів.

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