Концепція закритого неба суттєво змінити диспозицію цієї війни та допоможе вирішити як гуманітарні питання, так і правила ведення війни

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна працюватиме із західними партнерами для збільшення їхнього тиску на РФ та закриття неба над Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

"Будемо працювати із західними партнерами, щоб збільшити їх тиск, і вийдемо на концепцію закритого неба. Це ключове", - наголосив Подоляк.

На його думку, концепція закритого неба суттєво змінити диспозицію цієї війни і допоможе вирішити як гуманітарні питання, так і правила ведення війни.

"І поверне росіян у більш-менш адекватний статус. Щоб вони розуміли, що воювати можна з нами, якщо у нас йде війна, але не проти цивільного населення", - підкреслив радник керівника ОП.

Він закликав журналістів сфокусуватися на тому, що якщо "ми хочемо зупинити війну та не мати проблем у цивільного населення, які вже є, то ми маємо всі говорити про потребу у закритті неба".

"Щоб не було крилатих ракет та ударної авіації в небі. Якщо ми це питання розв'яжемо протягом одного-двох днів, то ви побачите як суттєво зміниться не тільки позиції переговорні України, а й взагалі ситуація в країні", - зазначив Подоляк.

За його словами, тоді панічних настроїв серед населення не буде, тому що люди будуть розуміти, що зверху загрози немає.

"Тому що сухопутні операції, які проводить РФ, достатньо прогнозовані", - уточнив він.