Глава МЗС упевнений, що після проведення юридичного аналізу виявиться, що Росія не має легітимних підстав для членства в Раді Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що Україна вимагає провести ретельний юридичний аналіз членства Росії в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"При вкрай, м'яко кажучи, сумнівних обставинах Росія опинилася в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН. Майже 30 років на цю проблему закривали очі і удавали, що нічого не сталося. Хоча ми і раніше задавали відповідні питання Секретаріату ООН, як це вони таке дозволили, як це все могло статися. Але наші запити ігнорувалися. Нас плескали по плечу і говорили, ну, ви ж все розумієте... Так от, більше ми нічого не розуміємо, і ставимо питання про ретельний, неупереджений, правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН", - підкреслив Кулеба.

"Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведено, то виявиться, що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді Безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості юристів Секретаріату ООН і готовності повноцінно досліджувати це питання", - зазначив Кулеба.

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