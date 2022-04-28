Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що світова спільнота визнає таке право України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Україна захищатиметься від РФ у будь-який спосіб, навіть завданням ударів по російських складах і базах.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російським військовим об‘єктам, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає", - наголосив Подоляк.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами й пожежі на військових об’єктах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

Подоляк раніше заявив, що "роззброєння білгородсько-воронезьких складів-вбивць - абсолютно природний процес".

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 квітня стало відомо, що у місті Бєлгород загорілася нафтобаза. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков тоді повідомив про двох постраждалих в результаті пожежі - це працівники нафтобази.

Ще одна нафтобаза днями загорілася в Брянську.

Після цих інцидентів сталася ще одна прикрість, але вже в Білгородській області поряд з кордоном з Україною загорівся склад з боєприпасами, а жителі Воронежа повідомили про два вибухи.

У свою чергу радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Бєлгородська, Воронезька, Курська області починають активно вивчати поняття "демілітаризація".

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