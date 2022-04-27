Протягом останніх тижнів в РФ стаються вибухи, зокрема на нафтобазах в областях, що межують з Україною.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інтенсивність "демілітаризації" прикордонних районів РФ в наступні тижні тільки суттєво зростатиме.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це вторгнення вже триває понад два місяці і його кінця ми трошки не бачимо, побачимо трошки пізніше, але в інтересах України. Така інтенсивність конфлікту безумовно буде відображатися на прикордонних районах РФ... Там будуть стрімко зростати панічні настрої. Там будуть з'являтися конфліктні ситуації. Там будуть вибухати склади. І це буде тільки поглиблюватися. Інтенсивність "демілітаризації"... РФ, особливо у прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати", - вважає Подоляк.

За його словами, це нарешті викликатиме у росіян питання про те, що ж вони роблять в Україні, чому вже понад два місяці масово вбивають людей в Україні, і яку ціну готові за це заплатити.

"Тому що оці склади і оці бази паливно-мастильних матеріалів - це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які РФ починає платити за війну", - сказав радник керівника ОП.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами та пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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