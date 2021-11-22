У Мінінфраструктури створять департамент, що займатиметься цивільною інфраструктурою на кордонах.

Україна змінює стратегію облаштування кордонів, щоб нарешті навести лад на пунктах пропуску.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

За його словами, ситуація на кордонах Білорусі з Литвою та Польщею напружена як ніколи. Це міграційна криза, яку Україна розцінює як гібридну атаку, спричинену Росією на білоруській території.

Шмигаль нагадав, що минулого тижня уряд виділив 21 млн грн на укріплення українського кордону з Республікою Білорусь. За словами прем’єр-міністра, ця сума необхідна для початку укріплення тих ділянок, де існує ймовірність проходження мігрантів, що нині перебувають на білорусько-польському кордоні.

"21 млн грн — початкова сума, яка використовуватиметься на будівництво спеціальних укріплювальних споруд, а також на збільшення кількості прикордонних військ на відповідних ділянках кордону України. Кошти до цієї суми будуть додаватися в міру потреби", — зауважив очільник уряду.

Він також додав, що в Україні діє програма з розбудови державного кордону.

"Ми змінюємо стратегію облаштування наших кордонів. У Мінінфраструктури буде утворено відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели лад на пунктах пропуску. Це також реалізовуватиметься в межах програми "Велике будівництво", — зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

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Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Глава МВС Денис Монастирський заявив, що наступного року на облаштування кордону з Росією та Білоруссю необхідно передбачити у держбюджеті 17 млрд грн.

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Автор: Леся Лещенко