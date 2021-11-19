Монастирський просить депутатів закласти ці гроші в бюджет наступного року.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, якою має бути державний кордон України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду в парламенті глава МВС зазначив, що майбутній український інтелектуальний кордон повинен виконувати кілька функцій.

Міністр розповів, що першою функцією є захист від диверсійних і розвідувальних груп з території держави-агресора. Друга функція - захист української економіки від контрабанди, а третя – захист від потоків нелегальних мігрантів, додав він.

Монастирський підкреслив, що ще однією функцією є захист від проникнення на територію України лідерів і членів міжнародних організованих злочинних угруповань.

Читайте такожУряд думає, як виплачувати "тисячу Зеленського" селянам та пенсіонерамМіністр вважає, що найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж усього кордону суцільного паркану, сітки та колючого дроту зі стовідсотковим покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеоспостереження та сигналізації.

За його словами, ця система зможе виявляти об'єкти, що наближаються до кордону на відстані від 5 до 15 км. Він зазначив, що на кордоні з РФ і Білоруссю доцільно будувати протитранспортний рів для ускладнення прориву механізованих підрозділів ворожої армії.

Водночас Монастирський просить депутатів закласти в бюджет наступного року 17 млрд грн на облаштування кордону з Росією і Білоруссю.

Він зазначив, що вздовж кордону з РФ і Білоруссю на відкритій місцевості є доцільним будівництво протитранспортного рову шириною 4 метри і глибиною 2 метри для ускладнення прориву механізованих підрозділів ворожої армії.

Міністр повідомив, що протяжність кордону з РФ становить 1505 км, з них 409 - по окупованій території, і з Республікою Білорусь - 1084 км.

Монастирський зазначив, що для цих 2,5 тис.км необхідно 17 млрд грн. Він підкреслив, що ці дві ділянки кордону необхідно зробити протягом наступного року і закликав народних депутатів передбачити ці кошти в бюджеті на наступний рік.

Проект "Стіна"

Нагадаємо, що в 2014 році Арсеній Яценюк представив на засіданні Кабміну проект "Стіна" - оборонний прикордонний мур уздовж суходільного кордону України і Російської Федерації.

У 2015 році голова ДПСУ Віктор Назаренко повідомив, що протягом 2014-2016 років на проект облаштування держкордону "Стіна" планують витратити 8,362 млрд грн. Вартість облаштування 1 кілометра державного кордону в рамках цього проекту в середньому становить 3,7 млн грн.

На будівництво в 2019-2020 роках було передбачено виділення 1,664 млрд грн, однак розмір фактичних витрат склав 800 млн грн.

У червні 2020 року Держприкордонслужба запропонувала виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проекту та продовжити терміни його виконання до 2025 року.

Автор: Надя Пришляк