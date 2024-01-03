Серед українців також зросла частка людей, які виступають за розслідування діяльності кожного політика на факт державної зради.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість громадян, які готові дати проросійським політикам допрацювати до наступних виборів, у порівнянні з 2022 роком, зменшилася з 3% до 1%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху "ЧЕСНО" з 8 по 15 грудня 2023 року.

"Більшість українців налаштовані до проросійських політиків досить негативно. Достроково позбавити їх депутатських повноважень пропонують 7% громадян, а додати до списку і заборону балотуватися знову — ще 10,5% українців", - йдеться у результатах опитування.

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Зазначається, що за люстрацію і заборону займати посади для представників заборонених партій виступають 14% українців. А розслідування правоохоронцями діяльності кожного окремо і перевірки на факти державної зради вважають вдалим варіантом 23% громадян.

При цьому майже 38% громадян пропонують не обмежуватись одним чи двома видами санкцій за діяльність, яку вели на території України представники проросійських партій, а застосувати всі вищеперераховані методи притягнення таких депутатів до відповідальності.

Крім того, з 17% до майже 23% зросла частка українців, які виступають за розслідування правоохоронцями діяльності кожного політика окремо на факт державної зради.

Опитування на політичну тематику в Україні

25 грудня 2023 року стало відомо, що більшість українців, якби опинилися в 1991 році, під час перших президентських виборів в Україні, проголосували б за В’ячеслава Чорновола, а не за Леоніда Кравчука.

29 грудня повідомлялося, що кількість українців, які вірять в те, що через 10 років Україна буде успішною державою у складі Європейського союзу, зменшилась.

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